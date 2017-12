Depois da derrota com o Rio Ave, Rui Vitória e a equipa receberam chuva de insultos dos adeptos

Perder por 3-2 com o Rio Ave e ser eliminado da Taça de Portugal foi a gota de água para muitos adeptos do Benfica.

Neste momento, a única hipótese de triunfo esta época para os encarnados está na Liga - mas o pentacampeonato parece muito distante, tendo em conta o rendimento atual da equipa orientada por Rui Vitória.

Após o jogo em Vila do Conde, mais de uma centena de adeptos ficaram à espera que a equipa saísse do recinto.

Vários jogadores foram apupados, mesmo aqueles que costumam ser mais queridos dos adeptos. Jonas, Salvio, Luisão e André Almeida receberam uma chuva de insultos, ao entrarem para o autocarro.

Rui Vitória foi dos últimos a chegar ao autocarro, por volta das 00h45, mas nem por isso foi poupado. Foi assobiado e questionado sobre a sua permanência no clube.

Em parte, o treinador do Benfica já devia esperar este cenário. Durante a conferência de imprensa no final do jogo, o técnico disse que “as pessoas são livres de pensar o que quiserem”.

“Amanhã levantar-me-ei da cama e irei com muita dedicação para o trabalho. Os momentos maus só valorizam os momentos bons que já tive”, disse.