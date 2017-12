Mercado de inverno do Sporting. Alan Ruiz pode estar de saída, Arsenal tenta William e Rúben Ribeiro nas contas de JJ

Situação Alan Ruiz

Alan Ruiz pode rumar a Espanha em janeiro. O Celta de Vigo, 11º colocado da liga espanhola, está interessado em contratar o jogador argentino.

Segundo o “Record”, pai e agente do jogador, Federico Ruiz, esteve nos últimos dias em Espanha, com o intuito de tratar deste dossier. Contudo, há um senão: o clube de Alvalade quer reaver os 8 milhões de euros investidos. Ou seja, empréstimo está fora de questão.

Pêndulo William Carvalho

O Arsenal está interessado na contratação de William Carvalho... no final da época, o que será do agrado do clube de Alvalade. Mas, ao mesmo tempo, há outra proposta pelo médio português em cima da mesa.

Os chineses do Tianjin Quanjian, equipa orientada por Paulo Sousa, ofereceu 40 milhões de euros ao Sporting para garantir a aquisição do médio campeão europeu já em janeiro, conta a “Bola”. Para além disso, William Carvalho tem uma proposta de contrato milionário: 24 milhões de euros por quatro anos de contrato.

Desejo Rúben Ribeiro

Jorge Jesus quer Rúben Ribeiro, médio do Rio Ave, como prenda de natal. De acordo com o “Record”, já houve contactos informais entre o clube de Alvalade e a equipa de Vila do Conde, mas não existe ainda uma proposta.

Rúben Ribeiro poderá ocupar o lugar deixado vago por William Carvalho, caso o internacional português saia do Sporting ainda esta época.