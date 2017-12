Turquia pede um a quatro anos de prisão para o basquetebolista Enes Kanter por injúrias a Erdogan

A Procuradoria de Istambul pediu na quarta-feira uma pena de um a quatro anos de prisão para o basquetebolista Enes Kanter, jogador da NBA, acusado de “injúrias ao presidente” da Turquia, numa mensagem que publicou no Twitter em 2016.

O processo foi aberto em junho de 2016, um mês depois de o jogador, residente nos Estados Unidos, ter escrito uma mensagem no Twitter, com a acusação a entender que as declarações foram ofensivas para o presidente Recep Tayyip Erdogan, segundo refere a agencia turca Anadolu.

Sem especificar o conteúdo da mensagem, o basquetebolista é acusado também de “formar parte de uma organização terrorista”, em alusão ao movimento por detrás dos incidentes na Turquia em julho de 2016.

Numa mensagem, já em 23 de maio deste ano, Kanter escreveu que Erdogan "encenou um falso golpe de estado", que lhe permitiu promover um "genocídio entre os seus opositores",

Kanter, que atua nos New York Knicks, após três épocas e meia nos Utah Jazz e duas e meia nos Oklahoma City Thunder, tinha declarado abertamente ser um seguidor do movimento que tem como líder o exilado turco Fethullah Gülen, fora do país desde 2013.

Uma situação que levou as autoridades turcas a enviarem à Interpol uma ordem de detenção para o basquetebolista e a anulação do seu passaporte.