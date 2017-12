Vídeo: o cómico mergulho do treinador que quis simular uma agressão

É o dito “mergulho para a piscina”... só que fora da área da equipa adversária.

Heiko Herrlich, treinador do Leverkusen, protagonizou um dos momentos mais cómicos do futebol mundial na passada quarta-feira à noite: atirou-se para o relvado, como um avançado que tenta sacar um penalti, depois de ser involuntariamente empurrado por Denis Zakaia, médio do Borussia Monchengladbach.

Denis Zakaia, está claro, não achou piada.