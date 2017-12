Pinto da Costa esteve no balneário do árbitro Jorge Sousa no jogo entre o FC Porto e o Benfica

No final do clássico entre o FC Porto e o Benfica no início deste mês, Pinto da Costa esteve no balneário do árbitro Jorge Sousa, conta o “Record” esta sexta-feira.

Segundo o desportivo, o presidente dos dragões manteve “um breve e curto diálogo, de forma correta e educada” sobre os casos do jogo.

Esta informação, escreve o “Record”, consta do relatório do delegado da Liga, já que o mesmo presenciou o encontro.

De acordo com o mesmo documento, Luís Gonçalves, diretor geral do futebol portista, expulso no final da partida, protestou à porta da cabine dos árbitros gritando “isto é um roubo, isto é uma vergonha”.

Este gesto foi repetido por Fernando Saul, Oficial de Ligação aos Adeptos dos dragões: “Estamos fartos de ser roubados”, atirou.