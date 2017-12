CR7 responde de forma irónica a notícia de prisão do Fisco espanhol

“Estou preso a estes bebés lindos.”

Foi com esta mensagem, acompanhada de uma fotografia com três filhos, que Cristiano Ronaldo respondeu de forma “indirecta” à notícia que veio a público na terça-feira, de que, para o Fisco espanhol, tendo em conta as medidas aplicadas a outros infratores, Cristiano Ronaldo devia estar preso.

Essa medida foi defendida por Caridad Gómez Mourelo, responsável da unidade central de coordenação do Tesouro espanhol e especialista em crime fiscal, em declarações ao Tribunal de Primeira Instância de Pozuelo de Alarcón há duas semanas.

“Sinceramente, temos pessoas na prisão por terem deixado de pagar 125 000 euros”, disse Caridad Gómez Mourelo ao tribunal numa sessão que decorreu a 7 de dezembro, revela o matutino espanhol.

No entender da especialista, Cristiano Ronaldo cometeu evasão fiscal de forma voluntária.

Durante todo o interrogatório em Espanha, CR7 negou sempre ter tentado fugir aos impostos e garantiu que apenas respeitou os conselhos dos assessores.

O internacional português disse também não procurou esconder rendimentos de direitos de imagem ao Fisco espanhol - que defende que Ronaldo não pagou 14,7 milhões de euros em impostos.