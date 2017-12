Negócio fechado: Rúben Ribeiro assina pelo Sporting até 2021

Fez-se a vontade de Jorge Jesus: depois de muitos avanços e recuos, Rubén Ribeiro escolheu o Sporting como o seu destino em janeiro, em vez do FC Porto.

Segundo a imprensa desportiva esta quinta-feira, o médio de 30 anos do Rio Ave irá rumar a Alvalade na reabertura do mercado de transferências. O negócio foi fechado na quarta-feira à noite numa reunião com os dirigentes leoninos.

O Sporting irá pagar cerca de 400 mil euros pelo passe do atleta e ainda cederá Tobias Figueiredo.

Rúben Ribeiro irá assinar um contrato válido até 2021 e terá uma folha salarial a rondar o milhão de euros brutos por ano.