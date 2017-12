Salários dos jogadores do Benfica divulgados na internet

Apesar das muitas tentativas e ameaças de processos, não há forma do Benfica manter-se estanque, sem fugas de informação.

Depois da publicação na internet dos e-mails do comentador desportivo Pedro Guerra há duas semanas, na quarta-feira à noite foram divulgados os contratos e respectivos salários de alguns dos jogadores do plantel encarnado.

Os documentos em causa foram divulgados pelo blogue “Mercado do Benfica Polvo”, cuja propriedade é desconhecida.

Segundo o portal “Sapo”, Salvio e Luisão são, alegadamente, os jogadores do Benfica com os salários mais altos: ganham 250 mil euros por mês. Já Pizzi, o melhor jogador do campeonato da época passada, só recebe 125 mil euros mensais.

Andreja Zivkovic recebe supostamente 197 mil euros mensais, mas o seu contrato é o mais vantajoso de todos os divulgados: o valor do salário anual vai aumentando de época para época e poderá chegar aos 4,9 milhões de euros em 2020/21, cerca de 325 mil euros mensais.

Rafa, que chegou ao plantel encarnado no verão de 2016, tem um ordenado bruto de 164 mil euros.