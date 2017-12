Cássio, Roderick Miranda, Nadjack e Marcelo. Os jogadores do Rio Ave constituídos arguidos por suspeitas de terem sido pagos para perder

Já é conhecida a identidade dos quatro jogadores do Rio Ave que, supostamente, na época passada terão recebido subornos para perder no jogo com o Feirense, na 20ª jornada do campeonato.

Pelo que a “SIC” revelou na quinta-feira à noite e os jornais desportivos avançam já esta sexta-feira, Cássio, Roderick Miranda, Nadjack e Marcelo são os atletas que foram constituídos arguidos deste caso pelo Ministério Público.

Há seis meses, estes mesmos atletas foram alvo de inquérito pela Polícia Judiciária. Segundo a estação televisiva, foram apreendidos vários dispositivos de comunicação - telemóveis e tablets - e pelo menos dois ainda continuam na posse da PJ.

Apesar das apostas desportivas terem sido suspensas em Portugal horas antes do jogo, devido a um alerta lançado pela Santa Casa, o mesmo não ocorreu ao nível internacional. O Rio Ave perdeu o encontro por 2-1.

Esta notícia poderá, claro, ter muito impacto na carreira destes jogadores.

O defesa-central Marcelo, por exemplo, tem vindo a ser “namorado” pelo Sporting nos últimos meses. Até ao momento, o clube de Alvalade ainda não se manifestou sobre esta situação, nem deu qualquer indicação se irá avançar à mesma com o negócio, tendo em conta as últimas informações.

O guarda-redes Cássio, 37 anos, está a cumprir a sua quarta época no Rio Ave, e Nadjak, guineense de 23 anos, está no clube desde a temporada passada.

Já Roderick Miranda mudou-se este verão do Rio Ave para o clube da segunda Liga inglesa Wolverhampton.

Caso sejam comprovadas as suspeitas, estes jogadores serão proibidos de jogar profissionalmente e poderão ser mesmo presos, num período até dez anos, dependendo do montante que tenham recebido como suborno.