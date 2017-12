JJ pede, Bruno dá. Wendel deverá assinar pelos leões já em janeiro

Era desejado pelo Paris Saint-Germain e pelo FC Porto, mas escolheu Alvalade como sua nova casa. Wendel, médio do Fluminense, deverá assinar pelo Sporting em janeiro a troco de nove milhões de euros, avança o “Record” esta sexta-feira.

O jogador brasileiro de 20 anos foi um dos pedidos natalícios de Jorge Jesus e, ao que tudo indica, a prenda deverá ser concretizada por Bruno de Carvalho já no início de 2018.

De acordo com o desportivo, o Sporting ficará com os direitos desportivos e com a totalidade dos direitos económicos do jogador. Wendel deverá assinar um contrato válido por cinco temporadas e meia, ou seja, válido até 2023.

Já há muito que Wendel está na lista de reforços de Alvalade. Chegou, inclusive, a entrar nos planos do Sporting no verão, quando a SAD planeava a possível venda de William.