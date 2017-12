Slimani não volta a Alvalade

Era bom (para JJ), mas não vai acontecer. Islam Slimani, ao contrário do que tinha sido falado este mês, não irá regressar ao Sporting, via empréstimo, em janeiro. A culpa é do salário do argelino.

Segundo a “Bola” esta sexta-feira, o Leicester City não pretende ter encargos com o argelino. Ou seja, em caso de empréstimo, o emblema que receberia o jogador teria de assumir o seu salário na totalidade: 2,3 milhões de euros anuais.

Este valor, contudo, está muito para além do que os cofres de Alvalade estão dispostos a pagar.

Slimani tem um contrato com o Leicester City até junho de 2021. Para além do empréstimo, o clube britânico está a ponderar vender o avançado argelino já em janeiro.