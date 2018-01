Cristiano Ronaldo: “É uma sensação tremenda ver o que consegui desde que comecei a dar uns pontapés na bola nas ruas da Madeira”

Como nos últimos dois anos, Cristiano Ronaldo foi uma das figuras do futebol internacional em 2017. Em entrevista ao desportivo espanhol “AS” esta terça-feira, o internacional português confessou que já olha para 2018, mas mostra gratidão por tudo o que foi alcançado pelo caminho.

“2017 foi um ano incríveis a muitos níveis. É uma sensação tremenda olhar para trás e ver o que consegui desde que comecei a dar uns pontapés na bola nas ruas da Madeira”, disse CR7 ao desportivo.

O melhor jogador de sempre português disse ter sido “abençoado com talento”, mas lembrou que também trabalhou e “muito duro” para conseguir chegar aonde está. “Ainda assim, sem as colaboração de muita gente que me ajudou profissionalmente não teria chegado onde cheguei”, lembrou.

Em tom de nostalgia, CR7 fez questão de lembrar, na mesma entrevista, “aqueles que acreditaram” nele quando “era apenas um menino com sonhos”.

“Um muito obrigado especial para os meus fãs, pelo seu apoio e inspiração. É essencial para continuar a trabalhar duro e a esforçar-me ao máximo em cada obstáculo que tenho de ultrapassar”, concluiu.