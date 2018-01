Gonçalo Guedes: “Sinto que estou a mostrar mais valor do que aquele que me deram”

Quando foi vendido ao Paris Saint-Germain por 30 milhões de euros, muitos questionaram o seu valor real, o seu potencial a longo-prazo. Depois, foi emprestado ao Valência. Gonçalo Guedes quis provar que os comentadores estavam errados... e está no bom caminho.

Em entrevista à “Bola” esta terça-feira, Gonçalo Guedes, depois de uma primeira metade do campeonato espanhol no Valência com muitas exibições de luxo, assume o prazer de “calar” quem não lhe reconheceu o devido valor.

“Não sinto que esteja a mostrar tudo o que tenho, mas sinto que estou a mostrar, se calhar, mais valor do que aquele que me deram. As coisas estão a sair bem, estou contente, mas na minha cabeça tenho bem presente que quero mostrar muito mais a toda a gente”, disse ao desportivo.

Questionado sobre o seu futuro, o avançado de 21 anos disse que irá “continuar no Valencia esta época”. Em todo o caso, se fosse para regressar a Portugal, a prioridade seria sempre o Benfica.

“Nunca sabemos o que pode vir a acontecer. Mas admito, sou do Benfica, tenho um orgulho enorme em ser do Benfica e dou valor enorme ao Benfica. É o nosso trabalho, não podemos pôr os nossos sentimentos acima disso e dizer que não a um clube que se calhar nos oferece boas condições e vai ser bom para nós, portanto não posso responder a essa pergunta de outra maneira porque não sei o que vai acontecer”, disse.