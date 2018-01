Caso dos emails. Francisco J. Marques acusa o Benfica de pagar estadia a ex-dirigente da arbitragem

Apesar de todas as ameaças de processos jurídicos, os e-mails internos do Benfica continuam a vir à tona.

Francisco J. Marques revelou na terça-feira à noite, no programa Universo Porto, do Porto Canal, mais uma mensagem de correio eletrónico da equipa encarnada que vem levantar suspeitas sobre o clube.

No e-mail em causa, Paulo Gonçalves, assessor jurídico do clube da Luz, pede a Ana Zagalo, funcionária do Benfica, que reserve dois convites no nome de Ferreira Nunes, antigo dirigente do Conselho de Arbitragem, na “altura em que o Benfica defronta o Dortmund, na Liga dos Campeões”.

Para Francisco J. Marques, esta mensagem prova que “Ferreira Nunes tem estadias pagas pelo Benfica” e trata-se de “um exemplo concreto da teia do poder que o Benfica tentou criar”.

“Este é um email de março de 2017 enviada para por Paulo Gonçalves para a funcionária Ana Zagalo: ‘Reserva um quarto no meu hotel, de 8 para 9, em nome de Ferreira Nunes e reserva dois convites’”, revelou o diretor de comunicação do FC Porto.

“A que propósito tem ainda hoje o Benfica estas deferências para com Ferreira Nunes? Tem porque esteve ao serviço do Benfica até terminar o seu mandato como responsável pelas classificações do Conselho de Arbitragem que provocou descidas de notas como a do Rui Costa”, apontou.

Ainda na terça-feira à noite, Francisco J. Marques revelou outras situações “escabrosas” semelhantes a esta. Por exemplo: a 27 de março de 2017, Paulo Gonçalves mandou convites para Nuno Cabral, Ferreira Nunes e Júlio Loureiro.

“Estas coisas fazem-se em Portugal sem, que se saiba, nada aconteça. Há pedidos para observadores, delegados, pessoas ligadas à Liga, à FPF. A teia de poderes do Benfica fica muito clara nestas coisas”, disse.