El Chiringuito: Cristiano Ronaldo recebeu três propostas para sair do Real Madrid

Desde o verão passado, o boato sobre a possível saída de Cristiano Ronaldo do Real Madrid ficou no ar. Ao que tudo indica, o internacional português não está satisfeito com o clube madrileno e continua à espera que lhe chegue uma proposta de renovação do contrato.

Para os outros grandes clubes europeus, esta é uma janela de oportunidade para seduzir o craque português. Segundo Edu Aguirre, jornalista do "El Chiringuito", CR7 já recebeu três propostas concretas para sair dos merengues.

“A renovação de Cristiano está parada. Cristiano está mais tranquilo e à espera que o Real Madrid se chegue à frente e que lhe ofereça o que ele deve ganhar”, disse na quarta-feira à noite.

“Há aqui um fator muito importante. Cristiano, no dia de hoje, recebeu várias ofertas. Concretamente, recebeu três ofertas. Uma dessas ofertas, uma oferta muito importante, pode chegar à administração do Real Madrid. O que acontecer no próximo mês e mês será crucial para o futuro de Cristiano Ronaldo. Se o Real Madrid não se chegar à frente no próximo mês e meio, é muito, muito mesmo, complicado que Cristiano continue no Real Madrid”, rematou.