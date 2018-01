Em que jogos é possível que os grandes percam pontos? Nestes

Tome nota, mas não corra para as casas de apostas. Não há fórmulas que permitam advinhar quando é que um dos três grandes vai perder pontos, mas dizer que todos os jogos são iguais também é mentira.

Lembremos: há sempre espaço para surpresas.

Depois do empate entre os leões e as águias na quarta-feira à noite, aqui, na Tribuna, estivemos a olhar para o calendário dos três grandes até ao final do campeonato.

Eis os jogos em que julgamos ser mais provável que os grandes percam pontos, ou seja, os encontros que podem decidir - na teoria - o futuro do campeonato.

17ª jornada

Sporting - Marítimo

FC Porto - V. Guimarães

18ª jornada

Braga - Benfica

20ª jornada

Sporting - V. Guimarães

21ª jornada

FC Porto - Braga

22ª jornada

Chaves - Porto

23ª jornada

Benfica - Boavista

25ª jornada

FC Porto - Sporting

27ª jornada

FC Porto - Boavista

28ª jornada

Benfica - V. Guimarães

Braga - Sporting

30ª jornada

Benfica - FC Porto

31ª jornada

Sporting - Boavista

32ª jornada

Marítimo - FC Porto

Sporting - Braga

33ª jornada

Sporting - Benfica

34ª jornada

V. Guimarães - FC Porto

Marítimo - Sporting