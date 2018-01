Tem mais dinheiro que Messi, Neymar e Cristiano Ronaldo juntos, joga nas reservas do Leicester City. Eis o jogador mais rico do mundo

Faiq Bolkiah joga futebol, sem dúvida, por amor à camisola. Joga porque quer jogar e não porque tem algum plano de enriquecer a longo-prazo, um “sonho de menino” versão madeirense de Cristiano Ronaldo. Ele já é rico - foi assim que nasceu.

Sobrinho do sultão do Brunei, Hassanal Bolkiah, Faiq é tão rico, que a sua fortuna ultrapassa a de Neymar, Messi e Cristiano Ronaldo juntos, segundo as contas da “Forbes” e da “Business Insider”, e está avaliada em 20 biliões de dólares.

Se quisesse (ou se fosse possível), Faiq Bolkiah podia até ponderar em comprar o Real Madrid ou outro qualquer clube dos grandes europeus. Em vez disso, joga nas reservas do Leicester City, equipa para onde se mudou Adrien Silva no último verão.

É o jogador mais rico do mundo, um verdadeiro príncipe das Arábias e um perfeito desconhecido.

Uma fortuna da família

Quando o nome de Faiq Bolkiah é evocado, há uma lista longa de excentricidades (de família) que vêm à superfície.

Por exemplo: no seu quinquagésimo aniversário, Jefri Bolkiah, irmão do sultão do Brunei e pai de Faiq Bolkiah, pagou cerca de 14 milhões de euros ao cantor Michael Jackson por um concerto exclusivo para a sua família.

Segundo o “Mirror”, Jefri Bolkiah tem em seu nome mais de 2300 carros, incluindo Bentleys, Ferraris e Rolls-Royces, o que implica custos de cerca de 40 milhões de euros por mês. Um número impressionante, mas pequeno quando posto em comparação com outros gastos.

Como líder da Agência de Investimento do Brunei durante 15 anos, Jefri Bolkiah terá gasto cerca de 11,2 mil milhões de euros.

Em vez de se encostar ao legado familiar, Faiq Bolkiah optou por uma carreira vocacional: ser jogador de futebol. Ainda muito novo, mudou-se para Inglaterra. Começou por alinhar pela academia do Southampton; depois, seguiu-se o Arsenal e o Chelsea.

Desde janeiro de 2016, Faiq está no Leicester, onde joga habitualmente como extremo na equipa de reservas.