Mitroglou está a ver-se grego no Marselha. “Sentimos que jogamos com dez quando ele está em campo”

Há mudanças que vêm por bem, mas há outras que parecem estragar tudo - até uma carreira futebolística em tendência ascendente.

Quando Mitroglou, ex-avançado do Benfica, mudou-se para o Marselha no último verão, a sua transferência para França foi considerada uma das grandes surpresas do mercado.

Por um lado, o Benfica já tinha recebido ofertas de valores superiores de clubes chineses; por outro, o grego tinha acabado de fazer um grande época pelos encarnados, sendo mesmo um dos principais responsáveis pela conquista do tetracampeonato.

Agora, tudo corre mal ao ex-avançado encarnado: a mudança para o Marselha fez de Mitroglou num sísifo futebolístico. Voltou à estaca zero, quando uns meses atrás parecia rondar o Olimpo.

Em treze jogos, o grego, de 29 anos, só marcou três golos; os desportivos franceses descrevem a sua contratação como um “flop” e dizem, inclusive, que este não tem talento suficiente para competir na primeira Liga francesa.

Ao que tudo indica, Mitroglou deverá deixar o Vélodrome até ao encerramento do período do mercado de transferências de janeiro, a título de empréstimo.

“Há coisas que não podemos dizer aos microfones. Mas ninguém é parvo. Queremos ajudar, mas por vezes sentimos que jogamos com dez quando Mitroglou está em campo”, disse uma fonte não identificada do balneário da equipa francesa, em declarações à “RMC Sport” esta semana.