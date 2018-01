Presidente do Marítimo sobre BdC: “Conhecem a história do fósforo? A sua cabeça acende e apaga com uma grande rapidez e facilidade”

Explosivo é um adjetivo utilizado muitas vezes para descrever Bruno de Carvalho. Especialmente pelos seus rivais.

Em reação às palavras de Bruno de Carvalho no Facebook, em que acusou Carlos Pereira, presidente do Marítimo, de ser um dos “fiéis escudeiros” de Luís Filipe Vieira, o líder dos insulares trouxe uma nova metáfora para cima da mesa para descrever o presidente leonino: “cabeça de fósforo”.

“Conhecem a história do fósforo? A sua cabeça acende e apaga com uma grande rapidez e facilidade. São situações fugazes, pois ele quer permanentemente andar na praça pública. Falta-lhe maturidade, pois é impetuoso na defesa do Sporting e revolucionou o clube com a sua forma de gestão. Mas não deixa de ser como… o fósforo. Acende e apaga com muita facilidade”, ironizou Carlos Pereira em declarações ao “Record” esta quarta-feira.

Segundo o Presidente do Marítimo, BdC “está a fazer afirmações fora de qualquer contexto” e nenhuma das suas acusações “corresponde à realidade”.

A sua relação com Vieira, disse, “nem é tão boa como era, por razões que o próprio conhece. E nada tem a ver com esta condição do G15, que trabalha em prol do futebol português", assumiu.