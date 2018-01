Porque é que Neymar está com uma chuteira na cabeça?, pergunta a internet

Se dentro do Paris Saint-Germain, Neymar até nem tem as melhores relações sociais - o caso com Cavani -, fora do clube o brasileiro parece continuar a valorizar muito as suas amizades. Por isso, quando não pode estar presente, arranja forma de estar.

Na quarta-feira à noite, o PSG venceu o Amiens (2-0), em jogo da Taça da Liga francesa, com um golo de Neymar aos 53 minutos.

O golo em si foi normal, a forma como o brasileiro decidiu festejar é que não. Deixou a internet com um ponto de interrogação na cabeça.

Neymar descalçou uma chuteira e meteu-a na testa. Este gesto despertou a curiosidade de muitos fãs; a internet foi invadida de perguntas a propósito do simbolismo.

A princípio, houve quem dissesse que era uma homenagem a Ronaldo, o fenómeno, mas essa tese não foi validada. Já a meio da noite, Neymar veio esclarecer todas as dúvidas nas redes sociais.

“Quem conhece o @jcelsomoraes sabe o porque da minha comemoração e quem não conhece é só arrastar pro lado que vai entender. Parabéns irmão, muitas felicidades... Tamo juntoooo”, escreveu Neymar no Instagram, juntamente com a fotografia viral em questão.

Ou seja, o motivo de Neymar era simples e pessoal: o brasileiro quis homenagear um amigo que fazia anos.

Numa foto ao lado na mesma publicação, tal como tinha prometido, Neymar aparecia com o seu amigo com um copo na cabeça, tal e qual como o futebolista fez em campo com a chuteira.