Treinador do Moreirense diz que “é possível vencer o FC Porto”

O treinador do Moreirense, Sérgio Vieira, atribuiu na quarta-feira favoritismo ao FC Porto no jogo dos quartos de final da Taça de Portugal, mas acredita que é possível vencer os 'dragões' em casa na quinta-feira.

“Há diferença entre clubes grandes e pequenos, devido às questões financeiras, mas todos agora têm oportunidade de se preparar bem e pensar diferente. Por isso, pensamos que é possível vencer o FC Porto. Queremos continuar a fazer história, se eliminarmos o FC Porto é um marco histórico no clube”, disse Sérgio Vieira em conferência de imprensa de antevisão à partida.

O FC Porto é líder isolado no campeonato com 45 pontos, enquanto o Moreirense segue na 15.ª posição com 14, mas o técnico dos minhotos acredita que “dentro do campo, tudo se resume ao acreditar”.

“O FC Porto já é uma equipa grande, trabalha com qualidade e tem uma equipa técnica competente, por isso temos de ser rigorosos e tentar a superação em todos os lances. Temos de chegar primeiro, vencer os duelos aéreos, temos de ser rápidos a sair no contra-ataque, ser muito eficazes nos lances de bola parada defensivos porque o FC Porto tem sido muito forte nesse capítulo. A nossa entrega não pode ser normal, temos de nos superar”, referiu Sérgio Vieira.

Moreirense e FC Porto defrontam-se quinta-feira, pelas 20:30, no Comendador Joaquim de Almeida Freitas em Moreira de Cónegos, concelho de Guimarães.

O vencedor da eliminatória vai defrontar nas meias-finais o vencedor do confronto que opõe hoje o Sporting ao Caldas, do terceiro escalão.