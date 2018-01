A manchete pela qual todos os benfiquistas (des)esperam

Gabriel Barbosa não encontrou o amor dos adeptos benfiquistas em Portugal, nem o sucesso que procurava. Alinhou em cinco jogos, marcou um golo.

Gabigol prometeu muito, mas não cumpriu.

Não é então de espantar que muitos adeptos encarnados vejam com bons olhos a sua “devolução” este mês ao clube de origem, o Inter de Milão. Que desesperem por isso.

Mas há boas notícias: o Santos, equipa em que Gabigol alinhava antes de se mudar para o Inter de Milão em 2016, por cerca de 30 milhões de euros, está interessado em reaver jogador.

O jornal desportivo brasileiro “Lance” faz manchete esta sexta-feira com uma fotografia de Gabigol e o título “Libera aí!”.

Segundo o desportivo, o Santos já fez uma primeira proposta pelo avançado de 21 anos, mas os italianos recusaram.

O Inter não vê com bons olhos a saída de Gabigol da Europa. Por isso mesmo, “não está a tratar a negociação com o Santos como uma prioridade e dificultou até a comunicação com o clube”.

Já a vontade Gabigol é clara: quer voltar ao seu antigo clube. Durante as férias de natal, o jogador regressou ao Brasil. O presidente do Santos, José Carlos Peres, já afirmou publicamente ter um acordo com o jogador - falta é com o Inter de Milão.