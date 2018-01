Mercado: Lisandro López emprestado (vendido?) ao Inter de Milão, João Mário ruma ao Sevilha

Para ter a oportunidade de jogar mais e participar no Mundial de 2018, João Mário já tinha dito que estava disponível para sair do Inter de Milão. E é isso que está prestes a acontecer.

Segundo o desportivo italiano “Corriere dello Sport” esta sexta-feira, o Inter Milão propôs ao Sevilha a troca de João Mário por Joaquín Correa. Neste momento, ainda não são desconhecidos quaisquer valores compensatórios a pagar pelo clube espanhol.

Este negócio, escreve o desportivo, deverá ser concretizado em breve.

Lisandro López emprestado (vendido) ao Inter de Milão

No sentido contrário ao de João Mário deve estar o central Lisandro López do Benfica.

De acordo com o “Record”, os nerazzurri vão pagar de imediato 500 mil euros à SAD encarnada para garantirem o empréstimo do jogador até junho.

Depois, vão desembolsar 9 milhões de euros no final da temporada, para assegurar a contratação do defesa-central a título definitivo.

Segundo o desportivo, o negócio do Inter de Milão irá acontecer nestes moldes 'originais' devido a questões relacionadas com o cumprimento do fair-play financeiro do clube italiano.