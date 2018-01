Real Madrid faz contas por Neymar: dá para pagar em dinheiro e CR7?

Neymar pode ser a solução para os desaires dos últimos tempos em Madrid. Pelo menos, é disto que Florentino Pérez está convencido: a contratação do jogador Paris Saint-Germain, até ao verão de 2019, é o impulso de que o clube precisa.

O único senão: as contas.

Segundo o jornal a “Marca” desta sexta-feira, podem ser precisos até 400 milhões de euros para tirar Neymar de França. Ora, na tesouraria do Real Madrid existem apenas 200 milhões para ir às compras. 200 milhões… e o melhor do mundo, que não tem tido o melhor rendimento do mundo esta época.

Que o futuro de Cristiano Ronaldo está incerto no Real Madrid, não é novidade. Resta saber se o PSG estaria interessado em fazer uma ‘vaquinha’: Neymar para Espanha, Ronaldo e uns valentes milhões para França.

Até se decidir pelo craque mundial pós-Ronaldo que poderá mudar o rumo do Real Madrid, o clube continuará a apostar em jogadores mais jovens, como Vinicius, na esperança que um dia posso valer os mesmos milhões, escreve o desportivo espanhol.