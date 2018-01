AS: Cristiano Ronaldo quer regressar ao Manchester United

Futebol é trabalho, salário é salário.

Cristiano Ronaldo não está satisfeito com o Real Madrid, com as promessas de aumento salarial não cumpridas por Florentino Perez, e pretende a sair de Espanha já no final desta época, avança o desportivo espanhol “AS” esta segunda-feira.

Num cenário ideal, o futuro do internacional português passará por um regresso ao Manchester United, equipa da qual saiu em 2009, e que neste momento é orientada por José Mourinho.

Segundo o desportivo, CR7 está tão decidido a sair dos merengues que já comunicou essa mesma decisão a alguns colegas de balneário; Cristiano “sente-se enganado” por Florentino Perez.

Após ter tido um papel decisivo na conquista da última Liga dos Campeões e ter ganho mais uma Bola de Ouro para o Real, o português quis renovar o contrato - foi isso que lhe tinha sido prometido. Contudo, a proposta de renovação não chegou.

Depois, e para piorar, veio a público que os merengues já estão a pensar num substituto para o seu lugar - Neymar ou Mbappé.

Neste momento, CR7 já saiu do top 3 mundial dos jogadores de futebol com salários mais altos - algo anormal, tendo em conta que este foi o jogador que ganhou as últimas três Bolas de Ouro. CR7 está em quinto lugar, com 21 milhões de euros por temporada, enquanto Messi ganha 50 milhões de euros por ano e Neymar acumula 36 milhões.