Doping. Atleta do Benfica suspenso por um ano

Marcos Chuva, o melhor saltador em comprimento português nas últimas temporadas e atleta do Benfica, deverá ser afastado das competições nacionais e internacionais pelo período de doze meses, após ter faltado a três no controlos anti-doping, avança o “Record” esta terça-feira.

A decisão final do Conselho Nacional Antidopagem (CNAD) deverá vir a público ainda esta semana; a suspensão terá a duração de um ano.

A suspensão a Marcos Chuva resulta do facto de o atleta ter cometido três falhas no processo ligado ao programa de localização do controlo antidoping, em 2016.

O atleta chegou a fazer a defesa, alegando que tinha mudado de morada, mas de nada adiantou.

Marcos Chuva só poderá voltar a competir em 2019.