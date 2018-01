O Seixal é a águia dos ovos de ouro?

O que é que Renato Sanches, Gonçalo Guedes, Bernardo Silva, Lindelof, Ederson, Umaro Embaló, Ivan Cavaleiro, André Gomes, João Cancelo e Hélder Costa têm em comum?

Todos “desabrocharam” na academia do Seixal do Benfica, todos renderam valores avultados aos cofres do clube, lembra a “Bola” esta sexta-feira.

Longe vão os dias em que o Sporting e só o Sporting era conhecido em Portugal pela qualidade da sua academia. Nas últimas duas décadas, o Benfica e o FC Porto também começaram a investir definitivamente na formação das camadas jovens.

E isso trouxe lucros óbvios: segundo as contas da “Bola”, só nos últimos sete anos, a academia do Seixal rendeu 240 milhões de euros ao Benfica.

Esta notícia ganha especial relevância quando, ao que tudo indica, Umaro Embaló, jovem de 16 anos, deverá estar prestes a mudar-se para RC Leipzig por cerca de 20 milhões de euros - um valor recorde.

Nunca um clube pagou tanto por um jogador tão novo. O anúncio oficial da venda do jogador deve estar para breve.