Benfica: afinal, diz que Rakip já não vai para o Crystal Palace

A lesão de Krovinovic veio mudar os planos de Rui Vitória para os próximos meses.

Rakip, reforço do Benfica chegado do Malmo este janeiro, ia ser emprestado ao Crystal Palace, mas, devido à lesão do croata, tudo (ou quase tudo) mudou.

O clube encarnado, contam a “Bola” e o “Record” esta segunda-feira, já mandou congelar o empréstimo de Rakip à equipa britânica.

Contudo, o Benfica ainda pode ter alguns problemas pela frente: segundo a “Bola”, os exames médicos de Rakip no Crystal Palace já foram realizados. Ou seja, o Benfica terá de convencer os eagles a abdicar do reforço - que ainda não foi anunciado oficialemente.

Para tal, o Benfica poderá ter ainda de pagar um valor compensatório pelo bloquear do empréstimo.