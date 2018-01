Cristiano Ronaldo, o mercenário? Não é pelo dinheiro, diz ele

Mercenário, oportunista e só focado em dinheiro. Serão estas as palavras certas para descrever Cristiano Ronaldo?

O internacional português não está a gostar de ser retratado pelos meios de comunicação como um jogador-mercenário, cuja principal preocupação é o salário que aufere neste momento, por comparação com o de outros dos melhores jogadores do mundo.

“Não é pelo dinheiro”, já terá garantido o jogador português a familiares e amigos chegados, que está tão desagradado com o Real Madrid, revela o “Record” esta segunda-feira.

Até porque o jogador não está a pensar sair dos merengues, ao contrário do que muitas notícias têm avançado, conta o desportivo. O coração de CR7 está em Madrid, nem o “problema é a renovação”, terá garantido o jogador, segundo o mesmo jornal.

Mas isso também não quer dizer que esteja tudo bem.

Sim, Florentino Pérez fugiu à palavra dada depois da final da Champions, em Cardiff, ganha pelo Real Madrid. Mas essa não é a principal preocupação do atleta português.

Há, na verdade, uma boa dose de altruísmo pelo meio. CR7 estará preocupado o desinvestimento na equipa que o Real assumiu esta época e o impacto que isso está a ter nos resultados - é que Cristiano Ronaldo não está numa equipa para perder.

“O jogador manifestou-se desiludido com o facto de elementos importantes como Pepe, James e Morata terem saído do clube. Independentemente do talento da ‘cantera’, a verdade é que, de acordo com a opinião de Cristiano, a equipa perdeu experiência, fator determinante num clube que luta por todos os títulos. Houve quem ficasse melindrado com essa crítica, mas a verdade é que o tempo deu razão ao melhor do mundo. A campanha na liga espanhola é um bom (mau) exemplo”, revela o desportivo.

Recentemente, o amigo e 'manager' da Nike, Ricardo Regufe, também saiu em defesa de Cristiano nas redes sociais, assim como a irmã, Kátia Aveiro.