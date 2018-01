Quase já um velho romance: Nápoles em Lisboa para tentar comprar Grimaldo

Grimaldo pode estar de saída da Luz - o que é uma má notícia para Rui Vitória e uma ótima notícia para os cofres da Luz.

Segundo o “Jogo” e o “Record” desta terça-feira, representantes do Nápoles chegaram a Lisboa no domingo à noite com o objetivo de assegurar a contratação de Grimaldo, defesa esquerdo do Benfica.

O jogador encarnado já é cobiçado pelo Nápoles há algum tempo, mas os dois clubes nunca chegaram a um acordo quanto aos valores da transferência.

Luís Filipe Vieira não aceita vender Grimaldo por menos de 40 milhões de euros, um valor proibitivo para a equipa italiana.

Mas o Nápoles, por sua vez, não dá sinais de desistir do jogador espanhol e está disposto a dar cerca de 30 milhões de euros.

De acordo com o desportivo italiano “Corriere dello Sport”, o próprio diretor desportivo do Nápoles, Cristiano Giuntoli, está em Lisboa desde domingo.