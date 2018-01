Quem opera Krovinovic é quem manda? Guerra de médicos na Luz

Os ligamentos do joelho direito de Krovinovic romperam-se - e por pouco não aconteceu o mesmo com uma relação histórica dentro do Benfica.

Segundo o “Correio da Manhã” desta terça-feira, houve uma disputa interna no clube da Luz sobre quem e onde o croata de 22 anos deveria ser operado.

António Martins, responsável pelas pelas cirurgias de risco a jogadores do Benfica há quase três décadas, ameaçou demitir-se se Krovinovic fosse operado em Espanha - a ideia inicial de Lluís Till Pérez, diretor do departamento clínico do clube da Luz há cerca de um ano.

Para evitar o conflito com o cirurgião português, conta o matutino, Luís Filipe Vieira foi obrigado a meter-se ao barulho e decidiu, então, que a operação deveria realizar-se no Hospital da Luz, em Lisboa.