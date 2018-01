E não é que Talisca pode render €30 milhões ao Benfica?

Um pouco mal-amado no Estádio da Luz, Talisca encontrou-se fora de Portugal. No Besiktas, a título de empréstimo, o brasileiro brilhou - e agora pode render quase €30 milhões aos cofres do clube encarnado, conta o “Record” desta quarta-feira.

Um emissário do clube chinês Changchun Yatai está em Lisboa para negociar com a SAD do Benfica e o valor que traz na bagagem é avultado: €30 milhões, mais cinco que a cláusula de opção de compra do Besiktas, equipa turca à qual este está emprestado até ao final da época.

Segundo o desportivo, o Besiktas, tendo em conta a oferta dos chineses, não deverá entrar na corrida pelo jogador; Fikret Oman, presidente do Besiktas, já fez saber que o clube de Istambul não tem condições de desembolsar €25 milhões por nenhum jogador.

“Se aparecer alguma proposta de €25 milhões, o Benfica pode vender o jogador, pois o contrato tem essa cláusula”, disse o dirigente, em abril do ano passado.

Talisca foi comprado pelo Benfica ao Esporte Bahia, no verão de 2014, por €4,75 milhões.