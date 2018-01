Piqué fez de jornalista na última entrevista a Mascherano

Sete anos e meio depois de ter chegado ao Barcelona, Javier Mascherano, 33 anos, está de saída - para a China. O internacional argentino foi anunciado como reforço do Hebei Fortune, da China, esta quarta-feira.

Mas antes dessa mudança, teve uma despedida digna de registo. Em entrevista ao “The Players Tribune”, Mascherano, obreiro da defesa do Barça, lembrou os anos passados no clube e conversou com o companheiro de equipa e uma vez na vida jornalista, Gerard Piqué.

“Sinceramente, estive [no Barcelona] muito mais tempo do que esperava. Sabia que vinha para uma equipa em que seria complicado afirmar-me. Vinha com a mentalidade de procurar uma oportunidade para ganhar na Europa”, contou ao colega de equipa.

Segundo Mascherano, a sua decisão de sair do Barcelona foi influenciada em parte pela idade.

“Não prolonguei [o contrato com o Barcelona] devido às dúvidas que tinha com a minha idade. Tenho de pensar no dia a dia e sempre tive claro que ficaria até sentir que estava ao mais alto nível, que não estava a prejudicar a equipa e fiquei até ao último dia de acordo com esse pacto. Também chegou um momento em que tinha de pensar na minha felicidade, ser egoísta e tomei uma decisão que não prejudica ninguém, pelo menos tentei”, disse.