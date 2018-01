Um jantarzinho para convencer Cristiano Ronaldo

Apesar da distância de dezanove pontos para o Barcelona, a meio do campeonato, os merengues ainda não estão dispostos a cruzar os braços e a dar a época como perdida.

Enquanto Florentino Pérez e Zidane procuram encontrar reforços que tragam um novo pulmão à equipa, os capitães do Real Madrid, a pedido do presidente do clube, tentaram também “trazer de volta” o foco de Cristiano Ronaldo.

Como? Com um jantar, conta o jornal espanhol “Marca” esta quarta-feira.

Sem CR7, sem a liderança e ânimo do português, quaisquer que sejam os objetivos do Real Madrid, estes serão muito difíceis de alcançar - isso Florentino Pérez sabe.

Mas conseguir a atenção de Cristiano Ronaldo, neste momento, é algo difícil de conseguir, digamos assim, tendo em conta as últimas notícias que falam da possibilidade de vir a sair no final da época.

De forma a amenizar a tensão que se sente no clube, Pérez, conta a “Marca”, terá pedido a Sergio Ramos, Marcelo e Luka Modric para colocarem CR7 novamente focado na equipa - uma espécie de terapia de grupo.

Para isso, os jogadores organizaram um jantar com o avançado português na sua casa, conversaram sobre a situação do clube e tentaram mostrar-lhe a sua importância para que o Real possa ainda cumprir alguns dos seus objetivos esta época.