Alan Ruiz, o vermelho do Benfica e o verde do Sporting: “Vendi logo o Ferrari”

Quem não se lembra do Ferrari vermelho de Alan Ruiz?

Dentro do clube de Alvalade, a escolha da cor do veículo do atacante caiu mal. A cor da casa é o verde.

De partida para a Argentina por empréstimo dos leões, para jogar no Cólon, Alan Ruiz, em declarações à “Bola” esta sexta-feira, voltou a lembrar o seu antigo bólide. Afinal, após a polémica, o jogador decidiu mudar de carro.

“Quando isso aconteceu eu vendi logo o Ferrari. Depois disseram muitas coisas, porque falar é grátis”, disse.

Questionado sobre qual seria o melhor plano para o futuro, Ruiz deixou tudo em aberto. “O melhor que pode acontecer ao Sporting e a mim será uma venda que lhes sirva a eles e que me sirva a mim”, disse.