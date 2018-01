Danilo falha oito jogos e já só volta em março

Se a derrota frente ao Sporting caiu mal a Sérgio Conceição, a notícia da lesão de Danilo deve-lhe ter causado ainda mais dores de cabeça. O português é um dos jogadores do eixo principal do meio campo dos dragões e a sua falta, nas próximas jornadas, será, certamente, sentida.

De acordo com a edição do “Jogo” esta sexta-feira, Danilo vai falhar os próximos oito jogos do FC Porto devido a uma rotura muscular contraída no clássico e só deverá regressar aos relvados em março.

Entretanto, Sérgio Conceição parece estar obrigado a inventar para sobreviver - mais uma vez. Reyes e Sérgio Oliveira poderão vir a ser adaptados à posição de médio defensivo.

Segundo o desportivo, o FC Porto, apesar de estar curto de finanças, está também a ponderar ir ao mercado procurar um reforço para o lugar de Danilo.