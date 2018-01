O que disse Tiquinho Soares a Sérgio Conceição? “Vai tomar no...”

Tiquinho Soares não lidou da melhor maneira com a sua substituição, aos 67 minutos, no clássico de quarta-feira com o Sporting: fez “faísca” com Sérgio Conceição.

Soares começou por praguejar a olhar para o chão, quando se apercebeu que ia sair para entrar Aboubakar.

Depois de cumprimentar o colega de equipa, dirigiu-se para o banco de suplentes sem cruzar o olhar com Sérgio Conceição e atirou o casaco, que entretanto lhe tinha sido dado por um membro da equipa técnica, para o chão.

Conceição, sem intervir, assistiu à cena; depois, aproximou-se do banco para questionar o atacante brasileiro.

Em reação, Soares olhou para o treinador e começou a dizer: “O que é que eu fiz? O que é que eu fiz? Vai tomar no c*.”

Através das imagens televisivas, não dá para perceber se Sérgio Conceição ouviu as últimas palavras do atacante brasileiro ou simplesmente as ignorou; José Sá, que estava sentado ao lado de Soares naquele momento, tocou, então, com o cotovelo no brasileiro e aconselhou-o a não dizer mais nada.