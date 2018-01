Soares não teve a paciência de Gonçalo. O brasileiro deve rumar à China, o português regressou para o substituir

Ou Sérgio Conceição ouviu o insulto de Soares no banco, depois de ter sido substituído no clássico com o Sporting e decidiu ignorar no momento, ou este chegou-lhe via manchete dos jornais desportivos. Seja verdade qualquer um dos casos, é certo que treinador do FC Porto não gostou das palavras que ouviu.

O “vai tomar no c*” de Tiquinho Soares pode ter-lhe custado um lugar no clube… e ter precipitado a sua saída do clube.

Segundo a “Bola” e o “Jogo” esta segunda-feira, o brasileiro deverá sair ainda este mês rumo à China - o clube em causa não é identificado.

No sentido contrário, já foi confirmado o regresso de Gonçalo Paciência ao Dragão, jovem português que estava emprestado ao Vitória de Setúbal.

Gonçalo Paciência deverá tornar-se o terceiro jogador do eixo atacante do FC Porto, acompanhando os quase intocáveis Marega e Aboubakar e ocupando o espaço deixado vago por Soares - caso seja confirmada a transferência até ao final de janeiro.