Aposta de Ronaldinho Gaúcho: Neymar irá ganhar o título de “melhor do mundo”, mas antes da reforma de CR7 e Messi será difícil

Neymar é uma aposta ganha, dizem muitos. É só uma questão de tempo até o avançado do Paris Saint-Germain receber o título de melhor do mundo, tal como Messi ou Cristiano Ronaldo.

Retirado ainda à pouco dos relvados, Ronaldinho Gaúcho, vencedor do título de melhor do Mundo da FIFA em 2004 e 2005, tem a mesma opinião.

Em entrevista ao jornal brasileiro “Esporte Interativo”, Ronaldinho teceu rasgados elogios a Neymar.

“Acredito que Neymar tem tudo para ser o melhor do mundo dentro de pouco tempo. Não sei se antes de Cristiano Ronaldo e Messi se retirarem ele chega lá, o que é muito difícil. Os dois são excelentes jogadores, mas torço muito para que o Ney, dentro de pouco tempo, consiga ser o melhor do mundo”, disse.

Questionado sobre a equipa favorita à conquista da Liga dos Campeões esta época, Ronaldinho confessou ter dois candidatos em mente.

“Todas as equipes que estão lá são muito fortes e no futebol tudo pode acontecer, mas eu, por ter muito carinho pelos clubes que passei, Paris Saint-Germain, Barcelona, torço com um pouco mais”, disse.