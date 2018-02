Má notícia para JJ: Bas Dost está lesionado e pode falhar o clássico

As lesões parecem ter chegado para assombrar o balneário de Jorge Jesus: depois de Gelson Martins, é o matador holandês Bas Dost que está lesionado. Vai falhar o jogo com o Estoril e o prognóstico de recuperação antes do clássico com o FC Porto é negro.

De acordo com a “Bola” esta sexta-feira, Bas Dost também será baixa no clássico com o FC Porto, na primeira mão da meia-final a Taça de Portugal, na quarta-feira, no Estádio do Dragão.

Bas Dost, que é o melhor marcador dos leões, lesionou-se nas costelas na partida frente ao V. Guimarães, tendo sido substituído logo no início da 2.ª parte.