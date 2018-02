Krovinovic só volta aos relvados em setembro

Krovinovic terá de esperar quase nove meses para regressar aos relvados.

Depois de ter contraído uma rotura de ligamentos no joelho direito, no dia 20 de janeiro, no encontro entre o Benfica e o Desportivo de Chaves, o croata foi operado na terça-feira em Madrid.

Pedro Guillén, médico que operou o jogador do Benfica, revelou, em declarações à “Bola”, que a cirurgia correu bem, mas que a recuperação será lenta.

“Correu muito bem. É uma operação importante e o tempo de recuperação nunca será inferior a sete meses, terá de demorar o seu tempo”, disse.

“Em teoria tudo ficará como estava antes da cirurgia. Pelos vemos vamos acreditar que sim e tudo indica que possa recuperar totalmente”, explicou.