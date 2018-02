Pedro Proença: “Os diretores de comunicação não podem ser contratados pelos clubes para serem corrosivos”

Pedro Proença, presidente da Liga portuguesa de futebol, está “informado” com clima do futebol português.

“Nos últimos dois anos e meio fizemos alterações regulamentares fortes, tentámos legislar até em excesso questões disciplinares, a ponto de o poder arbitral dizer que algumas das normas violavam o direito de expressão. Não nos conformando, vamos continuar a trilhar o nosso caminho, pois temos de baixar definitivamente os decibéis comunicacionais, sob pena de amanhã não termos patrocinadores a acompanhar-nos”, assumiu em entrevista ao “Record” esta quarta-feira.

No meio desta conflitualidade, “os três grandes devem ter um sentido de responsabilidade superior, porque mobilizam as massas”, explicou.

Segundo Presidente da Liga, em vez de melhorar, o surgimento da figura dos directores de comunicação veio piorar ainda mais o clima da Liga. “Percebemos a mudança de paradigma que houve nos últimos anos e como se alterou a forma de comunicação dos clubes. Passaram a ter canais que fizeram emergir estas figuras dos diretores de comunicação que não têm a nossa preocupação – quando digo nossa refiro-me à Liga – e não contribuem para aquilo que nos interessa: a alavancagem do futebol profissional em Portugal e do seu modelo de negócio. Os diretores de comunicação não podem ser contratados pelos clubes para serem corrosivos. E não falo se é do Benfica, FC Porto ou Sporting. Não pode ser!”, atirou.

Ainda na mesma entrevista, Pedro Proença voltou a defender a implementação - e sucesso - do vídeo-árbitro no futebol português, apesar das várias polémicas ocorridas nos últimos meses.

“Não foi um erro. Chegar à 21ª jornada e ter 35 situações revertidas, já valeu a pena o investimento. O que isto significaria é que nós teríamos 35 erros grosseiros, que não iriam ser corrigidos se nós não tivéssemos vídeo-árbitro, mais todos aqueles que aconteceram. Portanto, é fácil perceber que para as competições profissionais foi uma mais-valia ter vídeo-arbitragem. Como todos os processos novos, há aqui uma grande margem para poder melhorar. É evidente que os árbitros precisarão de mais formação. É evidente que as pessoas terão de perceber melhor o protocolo. O próprio protocolo precisará, claramente também, de ser modificado. As pessoas querem que o vídeo-árbitro cubra mais situações”, disse.