Carlos Carvalhal “seduz” jornalistas ingleses com... pastéis de nata

Desde que chegou a Inglaterra, Carlos Carvalhal reinventou o “espírito” e os resultados do Swansea. E adicionou algum “açúcar humorístico” ao discurso oficial da equipa.

Nas últimas semanas, a equipa britânica, orientada pelo técnico português, conseguiu vitórias importantes diante do Arsenal e do Liverpool, por exemplo, e escapou do fundo da tabela da Premier League. Ainda na quinta-feira, Carvalhal, juntamente com Mourinho, foi nomeado para o prémio Treinador do Mês de janeiro da Premier League.

Talvez em jeito de comemoração, Carlos Carvalhal apareceu ontem na conferência de imprensa a de antevisão do jogo de sábado perante o Burnley, com uma travessa de pastéis de nata.

De bom humor, antes de falar do encontro, Carvalhal distribuiu pelos jornalistas ingleses um dos doces mais clássicos da cultura portuguesa. Questionado sobre a origem dos pastéis, Carvalhal respondeu que tinha sido ele mesmo a cozinhá-los.