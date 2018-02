Paços de Ferreira e Tondela abrem 22.ª jornada da I Liga

Paços de Ferreira e Tondela dão hoje o pontapé de saída na 22.ª jornada da I Liga de futebol, num jogo em que as duas equipas -- instaladas perto da zona de despromoção -, tentarão regressar às vitórias.

Posicionado três pontos acima da ‘linha de água’, no 13.º lugar do campeonato, o Paços de Ferreira (que empatou 2-2 em Tondela, na primeira volta) viu a sua recuperação interrompida na ronda anterior, ao perder por 3-2 com o Vitória de Guimarães.

O Tondela, apesar de ter mais um ponto conquistado e de ocupar a 11.ª posição, apresenta um percurso recente menos favorável, tendo perdido os últimos três encontros que disputou na prova, dois dos quais com equipas em pior situação na classificação: Moreirense e Estoril Praia.

O líder FC Porto apenas entra em ação no domingo, no estádio do Desportivo de Chaves (6.º), enquanto os perseguidores Benfica e Sporting, segundo e terceiro da tabela, ambos com menos dois pontos, visitam o Portimonense (10.º) e recebem o Feirense (14.º), respetivamente.

Programa da 22.ª jornada da I Liga:

- Sexta-feira, 09 fev:

Paços de Ferreira — Tondela, 20:30 (Sport TV)

- Sábado, 10 fev:

Rio Ave — Marítimo, 16:00 (Sport TV)

Sporting de Braga – Vitória de Setúbal, 18:15 (Sport TV)

Portimonense — Benfica, 20:30 (Sport TV)

- Domingo, 11 fev:

Belenenses – Desportivo das Aves, 16:00 (Sport TV)

Desportivo de Chaves – FC Porto, 16:00 (Sport TV)

Sporting — Feirense, 18:00 (Sport TV)

Boavista – Vitória de Guimarães, 20:15 (Sport TV)

- Segunda-feira, 05 fev:

Moreirense — Estoril Praia, 20:00 (Sport TV)