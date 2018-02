Cavani: “Será especial jogar contra o Real Madrid. Desperta entusiasmo, dá vontade de saltar para o jogo”

Está agendado para quarta-feira o primeiro embate de dois gigantes europeus na Liga dos Campeões: um Real Madrid - Paris Saint-Germain, primeira mão dos quartos de final.

Em entrevista ao desportivo a “Marca” esta segunda-feira, Cavani, avançado uruguaio do PSG, confessou não esperar facilidades na recepção aos merengues e falou sobre a fase “mais fraca” que CR7 está a viver.

“Todos sentimos que será difícil. Será especial jogar contra um Real Madrid com tanta história. Desperta entusiasmo, dá vontade de saltar para o jogo. Mas será complicado, vamos enfrentar um rival com muita experiência e com jogadores que podem fazer a diferença a qualquer minuto”, começou por assumir o uruguaio.

Questionado sobre a fase menos boa que CR7 atravessa, Cavani disse que isso não passaria de isso mesmo: uma fase.

“Bem, ele tem mais experiência do que eu e seguramente saberá ultrapassar isso. Creio que Ronaldo não se deve incomodar. Ele sabe que estas coisas acontecem aos avançados”, disse.