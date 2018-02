Jonas só deve regressar aos relvados em março

Alerta para Rui Vitória: Jonas, o goleador brasileiro do Benfica, sofreu um entorse no jogo com o Portimonense e só deve voltar aos relvados em março, escreve o “Jogo” esta segunda-feira.

Segundo o desportivo, apesar da lesão não ser grave, o brasileiro deve falhar as próximas três jornadas e só regressar a campo no dia 11 de março, no jogo com o Desportivo das Aves.

Lembremos que Jonas, à semelhança de épocas passadas, é o melhor goleador do Benfica; o avançado de 33 anos contabiliza 28 golos num total de 33 jogos.