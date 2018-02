A novela continua: Neymar no Real Madrid em 2019?

Mais um dia, mais um capítulo da novela Neymar.

Segundo o “Mundo Deportivo” esta quarta-feira, o internacional brasileiro deverá regressar a Espanha em 2019. O destino? Real Madrid.

Esse momento, de acordo com o desportivo, deverá coincidir com a “pré-reforma” de Cristiano Ronaldo, estrela maior dos merengues; desta forma, Florentino Pérez evitaria criar conflitos maiores no balneário do clube.

Ainda assim, para este negócio se concretizar, Neymar teria de “aguentar” mais um ano em Paris; de acordo com o desportivo espanhol, o brasileiro está disposto a fazer o sacrifício.

Lembremos que Neymar escolheu sair do Barcelona em parte para abandonar a sombra de Lionel Messi; rumar a Madrid para cair na sombra de CR7 estará fora dos seus planos.