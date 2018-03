A realidade alternativa num post do Sporting

Ao que parece, o relógio de Jorge Jesus é quem mais ordena - mesmo quando este está errado.

No final do encontro do Sporting com o Tondela na segunda-feira à noite, gerou-se muita polémica devido ao minuto em que Coates conseguiu garantir a vitória. O relógio oficial do encontro dava 99 minutos, no de Jorge Jesus eram 96.

Ainda na noite de ontem, a conta oficial do Sporting publicou uma imagem nas redes sociais a anunciar a vitória por 2-1 frente ao Tondela. E o golo de Coates ficou aos 96 minutos, tempo JJ.