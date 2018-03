Sporting impõe “lei da rolha” a atletas de todas as modalidades

O boicote decretado por Bruno de Carvalho à comunicação social, no último fim de semana, não foi exclusivo à equipa de futebol - estende-se a todos os atletas, de todas as modalidades, do Sporting, avança o “Record” esta quarta-feira.

Segundo o desportivo, os responsáveis de cada secção do clube receberam uma missiva a explicar que, por indicações da administração do clube, dirigentes, treinadores, jogadores/atletas e restantes colaboradores do Sporting estavam “expressamente proibidos” de prestar declarações a qualquer órgão de comunicação social.

Os atletas dos leões só estão autorizados a falar nas entrevistas obrigatórias por contrato - o caso das as flash-interviews do futebol na Liga NOS - ou à Sporting TV.