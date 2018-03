Jogos Olímpicos. Português termina primeira manga do slalom masculino em 46.º lugar

O português Arthur Hanse ficou esta quinta-feira na 46.ª posição na primeira manga do slalom masculino nos Jogos Olímpicos de Inverno PyeongChang2018, com um tempo de 00:58.26, a 10.54 segundos do primeiro classificado, o atleta norueguês Henrik Kristoffersen.

Na prova, na estância sul-coreana de YongPyong, que começou às 10:00 locais (01:00 em Lisboa), estavam inscritos 106 esquiadores, mas só 52 terminaram a prova. Entre os atletas que não completaram o percurso conta-se o atleta timorense Yohan Gonçalves Goutt.

A segunda manga do slalom masculino, prova de esqui alpino, realiza-se também hoje, às 13:30 locais, participando de novo Arthur Hanse, nascido em Paris e a residir em França